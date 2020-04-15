Дистанционное обучение в школах Ненецкого АО продлили до 30 апреля

ТАСС, 15 апреля. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) продлили дистанционное обучение в школах до 30 апреля. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации региона.

"Дистанционное обучение продлится до 30 апреля. Соответствующие меры приняты с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях региона", - говорится в сообщении.

Департамент образования, культуры и спорта НАО не исключает, что обучение в формате онлайн продолжится до конца учебного года. "В данный момент мы готовимся к тому, чтобы у учеников были все условия и возможности закончить учебный год в соответствии с календарным графиком и планом с применением дистанционных технологий", - приводит пресс-служба слова замруководителя департамента Лианы Храповой.

Обсуждается вопрос о снижении объема домашних заданий, поскольку от родителей поступает много жалоб на большую нагрузку для школьников.

В Ненецком АО зафиксирован один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, в обсерваторе под наблюдением медиков по-прежнему находятся 5 человек, 163 - в режиме самоизоляции на дому. До 19 апреля, согласно постановлению временно исполняющего обязанности губернатора НАО Юрия Бездудного, действуют усиленные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

За время пандемии коронавирусом заразились более 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.