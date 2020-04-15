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Пандемия коронавируса нового типа

Росатом начал стерилизацию медицинских транспортных систем для проб на коронавирус

Стерилизация проводится воздействием пучка ускоренных электронов, эта технология позволяет не распаковывать продукцию

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Дочернее предприятие Росатома" - "Стерион" - начала стерилизацию медицинских транспортных систем, необходимых для тестирования на наличие вируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

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На сегодняшний день стерилизовано уже более 20 тыс. медицинских транспортных систем. К концу апреля объем обработанных транспортных систем составит 150 тыс. В мае компания планируется увеличить этот показатель вдвое - до 300 тыс.

Медицинские транспортные системы предназначены для отбора биологических проб и транспортирования их до места проведения диагностики с использованием методов in vitro. Изделие представляет собой стерильный комплект, включающий в себя пробирку с транспортной средой для вирусов (в том числе COVID-19), герметично укупоренную винтовой крышкой, а также зонд-тампон для отбора пробы.

Росатом отмечает, что стерилизация осуществляется воздействием пучка ускоренных электронов на обрабатываемую продукцию, загруженную на специальный конвейер. Эта технология позволяет не распаковывать продукцию, ранее упакованную производителями в картонную транспортную тару. Кроме того, после обработки изделий потоком ускоренных электронов, продукция сразу становится пригодной к использованию.

Стерилизацию медицинских транспортных систем Росатом начал в рамках реализации контракта с компанией "Гем". Она является первым в России производителем транспортных систем со средой для вирусов.

Ранее сообщалось, что на базе "Стерион" началась и стерилизация медицинских масок. На сегодняшний день стерилизовано уже около 1,5 млн изделий.

О компаниях

"Стерион" - оператор специализированного центра санитарной обработки, создан Росатомом совместно с частным инвестором в феврале 2016 года. Предприятие расположено в Московской области и входит в контур управления "Русатом Хэлскеа", оказывает услуги по стерилизации продукции медицинского назначения.

Российская компания "Гем" производит расходные материалы для лабораторной медицины. Создана в 1988 году на базе гематологического научного центра.

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