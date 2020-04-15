{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новгородской области в приемные семьи забрали около 40 одиноких пожилых жителей

Стать такой приемной семьей пока могут только семьи соцработников

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 апреля. /ТАСС/. Приемные семьи для пожилых жителей Новгородской области организовали в 11 муниципальных образованиях региона. В них необходимый уход получают 38 пенсионеров, нуждающихся в постоянной заботе, сообщил в среду ТАСС представитель министерства труда и социальной защиты населения региона .

По его словам, сейчас стать такой приемной семьей пока могут только семьи социальных работников. "В них принимают одиноких пожилых людей, полностью или частично утративших способности обеспечивать себя самостоятельно и нуждающихся в постороннем уходе и присмотре. Всего с 2014 года приемные семьи организованы в 11 муниципальных образованиях, в них приняли 38 пожилых людей", - сказал сотрудник министерства.

Поиском одиноких пожилых людей, готовых переехать в приемную семью, занимаются комплексные центры социального обслуживания населения региона. "По желанию сторон местом проживания приемной семьи может стать как жилое помещение приемной семьи, так и пожилого гражданина", - пояснил собедесдник агентства.

Помощь, которую должна оказывать пенсионеру приемная семья, прописывают в трехстороннем договоре (он заключается между пенсионером, представителем приемной семьи и комплексным центром социального обслуживания). В документе устанавливают правила и период проживания пожилого человека в приемной семье, указывают принцип формирования и расходования бюджета приемной семьи, права и обязанности сторон. Сумма средств, остающихся в личном распоряжении пенсионера, должна составлять не менее 25% от его ежемесячного дохода.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее в своем докладе за 2019 год говорила о том, что считает перспективным развитие института приемных семей для одиноких пожилых граждан.

Теги
РоссияНовгородская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Москве умерли семь человек с коронавирусом
У 36-летнего пациента болезнь протекала в тяжелой форме
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС