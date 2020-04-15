В Новгородской области в приемные семьи забрали около 40 одиноких пожилых жителей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 апреля. /ТАСС/. Приемные семьи для пожилых жителей Новгородской области организовали в 11 муниципальных образованиях региона. В них необходимый уход получают 38 пенсионеров, нуждающихся в постоянной заботе, сообщил в среду ТАСС представитель министерства труда и социальной защиты населения региона .

По его словам, сейчас стать такой приемной семьей пока могут только семьи социальных работников. "В них принимают одиноких пожилых людей, полностью или частично утративших способности обеспечивать себя самостоятельно и нуждающихся в постороннем уходе и присмотре. Всего с 2014 года приемные семьи организованы в 11 муниципальных образованиях, в них приняли 38 пожилых людей", - сказал сотрудник министерства.

Поиском одиноких пожилых людей, готовых переехать в приемную семью, занимаются комплексные центры социального обслуживания населения региона. "По желанию сторон местом проживания приемной семьи может стать как жилое помещение приемной семьи, так и пожилого гражданина", - пояснил собедесдник агентства.

Помощь, которую должна оказывать пенсионеру приемная семья, прописывают в трехстороннем договоре (он заключается между пенсионером, представителем приемной семьи и комплексным центром социального обслуживания). В документе устанавливают правила и период проживания пожилого человека в приемной семье, указывают принцип формирования и расходования бюджета приемной семьи, права и обязанности сторон. Сумма средств, остающихся в личном распоряжении пенсионера, должна составлять не менее 25% от его ежемесячного дохода.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее в своем докладе за 2019 год говорила о том, что считает перспективным развитие института приемных семей для одиноких пожилых граждан.