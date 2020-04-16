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Пандемия коронавируса нового типа

WP: Белый дом был вынужден обращаться за хирургическими масками к Тайваню

Сотни тысяч хирургических масок были предоставлены безвозмездно

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Белый дом обращался к Тайваню за хирургическими масками для своих сотрудников в связи с распространением нового коронавируса. Об этом сообщила в среду в своей электронной версии газета The Washington Post со ссылкой на представителей администрации США.

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По данным издания, в середине марта Совет национальной безопасности (СНБ) США усмотрел угрозу полноценному функционированию американского правительства в отсутствии в резерве необходимого для сотрудников аппарата Белого дома числа масок. В связи с тем, что в Соединенных Штатах на тот момент ощущалась нехватка индивидуальных средств защиты, СНБ обратился за помощью к Тайваню, говорится в публикации. В ней отмечается, что Тайвань безвозмездно предоставил США сотни тысяч хирургических масок. Из этой партии 3,6 тыс. масок были направлены для сотрудников аппарата Белого дома, пишет газета.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Официальный Пекин при этом считает Тайвань одной из провинций Китая.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США зафиксировано более 619 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 27 тыс. человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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