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РВИО опубликовало документы архива Минобороны о Берлинской операции 1945 года

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Материалы Центрального архива Министерства обороны РФ, рассказывающие о Берлинской стратегической наступательной операции опубликованы на портале "История.рф". Публикация приурочена к 75-летию начала штурма города советскими войсками, сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО).

"Специалистами РВИО проведена большая работа по отбору документов, относящихся к теме освободительной миссии Красной Армии в 1944-1945 годах. Эти документы рассчитаны на широкую аудиторию - от ученых до самых юных пользователей интернета. Особенно важно, чтобы их смогло прочитать молодое поколение россиян и европейцев. Мужество и героизм солдат и офицеров Красной Армии во время штурма, как говорили тогда, логова нацистского зверя - Берлина не должны предаваться забвению, эти документы являются вечными свидетелями их подвига", - приводятся в сообщении слова научного директора РВИО Михаила Мягкова.

Материалы включают рассекреченные документы частей и соединений 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, свидетельствующие о последней решающей битве Великой Отечественной войны, положившей конец нацистскому рейху. В документах представлены боевые донесения, карты, резолюции и подписи представителей советского военного командования - от командира дивизии до Верховного главнокомандующего.

"Особый интерес представляет боевое донесение командира 70-го стрелкового корпуса генерал-майора Семена Переверткина Военному совету 3-й ударной армии, в котором уже 9 мая 1945 подчеркивается статус штурмового красного флага 150-й стрелковой дивизии, водруженного Михаилом Егоровым, Мелитоном Кантария и Алексеем Берестом над Рейхстагом, как Знамени Победы. В другом документе указаны фамилии знаменосцев из еще одной группы, которым также удалось установить свой штурмовой флаг на здании германского парламента", - отметили в РВИО.

Берлинская операция

Российское военно-историческое общество продолжит публиковать документы, касающихся освободительной миссии Красной армии. "Это позволит не только ученым и специалистам, но также любителям истории и широкому кругу интересующихся граждан использовать эти материалы для увековечения подвига наших солдат, принесших в Европу долгожданный мир", - отметили в РВИО.

16 апреля 1945 г. началась Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск. Успех войск маршала Ивана Конева позволил совместными усилиями двух фронтов окружить крупную группировку немецких войск в лесах к юго-востоку от Берлина и тем самым предотвратить ее отход на улицы германской столицы. Это значительно облегчило последующий штурм города советским войскам. По данным исследовательского коллектива под руководством консультанта Военно-мемориального центра ВС РФ генерал-полковника Григория Кривошеева, безвозвратные потери 1-го Украинского, 1-го и 2-го Белорусских фронтов, а также Днепровской флотилии в ходе Берлинской стратегической наступательной операции с 16 апреля по 8 мая 1945 г. составили 78 тыс. человек, санитарные - 274 тыс. человек.

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