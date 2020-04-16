В Петербурге за минувшие сутки выявили 50 нарушителей режима повышенной готовности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга за минувшие сутки выявили 50 нарушителей постановления Смольного об ограничениях, введенных в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в среду пресс-служба городского комитета по вопросам законности.

"За минувшие сутки по статье 20.6.1 ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения") Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях сотрудники правоохранительных органов Петербурга составили 50 протоколов. Данная статья применяется в случае нарушения постановления городского правительства об ограничениях, введенных в рамках борьбы с распространением COVID-19", - говорится в сообщении.

Наибольшее число нарушений зафиксировано в Петродворцовом районе, где сотрудники полиции составили 19 протоколов. Самым частым нарушением стало посещение детских и спортивных площадок, парков и скверов. Санкция по этой статье предусматривает штраф для физических лиц до 30 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, остальным горожанам также не рекомендуется покидать дома без крайней необходимости. До конца апреля, в частности, запрещено посещать парки, спортивные и детские площадки.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.