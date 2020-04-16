В Польше ввели всеобщую обязанность носить маску на улице и во всех общественных местах

ВАРШАВА, 16 апреля. /ТАСС/. Польша, спустя месяц после введения в республике режима эпидемии из-за распространения нового коронавируса, вводит всеобщую обязанность закрывать нос и рот, находясь в общественных местах. С наступлением четверга все жители республики, выходя из дома, должны будут надеть медицинскую маску или же прикрыть лицо шарфом или платком.

"С 16 апреля 2020 года до отмены вводится обязанность закрывать нос и рот при помощи части одежды или маски во время пребывания за пределами места жительства", - говорится в тексте распоряжения правительства Польши.

Как разъяснило министерство здравоохранения республики, закрывать нижнюю часть лица нужно не для того, чтобы не заболеть, а для того, чтобы не заразить других, так как у инфицированного человека может не быть симптомов заражения.

Распоряжение касается всех, за исключением детей до четырех лет. Правило действует во всех общедоступных местах: в магазинах, костелах, кинотеатрах, школах, в общественном транспорте, офисах и на производстве, в парках и на бульварах. При перемещении пешком, на автомобиле или других индивидуальных транспортных средствах, велосипеде или самокате также нужно закрывать нос и рот. За соблюдением этого режима будут следить сотрудники правоохранительных органов, которые при проверке документов имеют право попросить снять маску.

В правительстве Польши уже предупредили, что ношение медицинских масок будет одной из самых долгоиграющих мер, связанных с борьбой с эпидемией. По словам пресс-секретаря правительства страны Петра Мюллера, она будет действовать "многие недели и, возможно, даже месяцы".

В последние дни маски в Польше стали самым популярным товаром. Одноразовые маски медицинского типа продаются в аптеках и многих магазинах. В интернете можно найти множество советов для самостоятельного изготовления маски в домашних условиях. Большим спросом пользуются многоразовые изделия из ткани, производством которых уже занимаются ряд фирм и частные швеи, появилась даже мода на определенные цвета и узоры.

Коронавирус в Польше

В Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 7 582, 286 человек умерли, 668 выздоровели. Сейчас в больницах находятся более 2 400 пациентов, около 144 тыс. человек - на домашнем карантине, порядка 28 тыс. остаются под эпидемиологическим надзором. За минувшие недели было сделано более 150 тыс. анализов на коронавирус.

Для противодействия распространению инфекции власти Польши ввели режим эпидемии, закрыли границы для иностранцев и отправляют всех въезжающих в республику на 14-дневный карантин. В стране закрыты все образовательные, культурные и спортивные учреждения, рестораны, гостиницы, парки и бульвары, торговые центры, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Жителям республики запрещено выходить из дома без крайней необходимости и перемещаться в группах более двух человек, за исключением членов одной семьи. Все граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию в два метра.

Правительство информировало, что все ограничения, касающиеся торговых сетей, кино, театров и сферы услуг, продлеваются до 19 апреля, школы останутся закрытыми до 26 апреля, а границы - до 3 мая. В ближайшее время власти намерены сообщить о постепенной отмене некоторых запретов. В первую очередь планируется разрешить прогулки в лесах и парках.