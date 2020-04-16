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Сведения о более 35 тыс. ветеранах из Адыгеи войдут в базу данных проекта "Дорога памяти"

В республиканском военкомате оцифровали фотографии с фронта, письма, биографические данные ветеранов и перечни их наград

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апреля. /ТАСС/. Мультимедийная галерея, создаваемая в рамках проекта Министерства обороны РФ "Дорога памяти", пополнится данными о 35 тыс. ветеранах Великой Отечественной войны из Адыгеи. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Сотрудниками военного комиссариата и военнослужащими ЮВО в Адыгее оцифрованы документы более 35 тыс. участников Великой Отечественной войны для размещения в мультимедийной галерее "Дорога памяти", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что среди оцифрованных в республиканском военкомате документов - фотографии с фронта, письма, биографические данные ветеранов и перечни их наград.

По информации пресс-службы ЮВО, из Адыгеи в 1941-1945 годах на фронт призвали 34 624 человека.

"Дорога памяти" - общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое продолжение она найдет в виде памятника с именами и портретами героев войны на территории парка "Патриот", где строится главный храм Вооруженных сил России.

Теги
РоссияСеверный КавказАдыгеяСКФО
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