Около 50 американцев и командированных граждан не могут пока вернуться из России в США

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Около 50 человек, в том числе граждане США, Канады, обладатели американского вида на жительство, а также держатели рабочих и студенческих виз, не могут пока вернуться из России из-за ограничения авиасообщения в связи с пандемией коронавируса. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил в среду по телефону один из таких граждан, общественный деятель Раджив Валиев.

По его словам, вместе с другими людьми, которые "в течение нескольких недель предпринимают всяческие попытки вылететь домой в США", он составил список из тех, кто не может попасть в США. Многие из этих людей проживают не в Москве и не обладают актуальной информацией о готовящихся спецрейсах в США, узнавая о них лишь за несколько часов до вылета.

"Речь идет о людях, попавших в сложную жизненную ситуацию, которым необходимо вернуться в США: просто домой либо чтобы воссоединиться с семьей, по работе, по медицинским показаниям и другим нуждам, - сказал собеседник агентства. - У многих этих граждан есть маленькие дети".

"Я бы хотел подчеркнуть, что мы никого не обвиняем в сложившейся ситуации, о большинстве из нас знают в посольстве США в России, где заверяют, что сотрудничают с МИД России и "Аэрофлотом", - пояснил Валиев. По его словам, возможность организовать еще один чартерный рейс пока не рассматривается.

Первый возвратный рейс "Аэрофлота", вылетевший 7 апреля за россиянами в США, доставил также из Москвы в Нью-Йорк группу пассажиров из России. Через неделю, 14 апреля, аналогичный рейс авиакомпании "Аэрофлот" возвратил на родину более 20 жителей США. Обратно самолет вывез около 280 российских граждан, часть из которых он доставил сначала в Санкт-Петербург, а потом в Москву. Отдельный чартерный рейс, организованный для возвращения граждан США домой, был организован 9 апреля.