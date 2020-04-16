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Пандемия коронавируса нового типа

Более 370 лабораторий в России проводят тесты на коронавирус

Тестирование может организовать любая лаборатория, отметили в Роспотребнадзоре

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Тестирование на коронавирус в России в настоящее время доступно в 376 лабораториях, в том числе в 24 частных организациях. Об этом в четверг сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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"На сегодняшний день, помимо 105 лабораторий Роспотребнадзора, тестирование доступно в 247 лабораториях при государственных медицинских организациях и 24 лабораториях частной формы собственности", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в России обеспечена возможность "значительного охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию".

Отмечается, что тестирование может организовать любая лаборатория, при этом необходимо обязательно передавать информацию в Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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