Военные продезинфицируют объекты оборонно-промышленного комплекса в Комсомольске-на-Амуре

ТАСС, 16 апреля. Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа (ВВО) с целью борьбы с распространением коронавируса продезинфицируют предприятия оборонно-промышленного комплекса в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ВВО.

"Дезинфекция будет проведена во всех производственных цехах и административных помещениях авиационного завода имени Ю.А. Гагарина и Амурского судостроительного завода, которые продолжают производство. Решением командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко, сводный отряд ликвидации чрезвычайных ситуаций войск радиационной, химической и биологической защиты ВВО начал свое перемещение в город Комсомольск-на-Амуре из города Лесозаводск Приморского края", - говорится в сообщении.

Сводный отряд состоит из 20 человек и шести авторазливочных станций нового поколения АРС-14КМ, ему предстоит марш протяженностью свыше 800 км. Ранее военные по просьбе местных властей начали дезинфекцию городских объектов в Хабаровске. Кроме того, специалисты продезинфицировали три воинские части и военный городок в Приамурье, а также жилые многоэтажки в военном городке Сосновый Бор в Улан-Удэ в Бурятии.

Военнослужащие войск РХБЗ имеют большой опыт подобной работы. Так, в 2019 году специалисты помогали ликвидировать последствия паводка в Амурской и Еврейской автономной областях. Несколько месяцев военнослужащие дезинфицировали десятки сел и городов, пострадавших от разлива рек. Это помогло предотвратить вспышки опасных инфекций.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время заразились свыше 2 млн человек, более 130 тыс. умерли.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.