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Пандемия коронавируса нового типа

В Нью-Йорке 27 полицейских умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусом

Ранее CNN сообщила о том, что коронавирус выявлен у 2 156 полицейских в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 27 полицейских в Нью-Йорке умерли из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на шефа нью-йоркской полиции Дермота Ши.

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"С прискорбием я сообщаю о смерти еще двух членов семьи, имя которой - управление полиции Нью-Йорка", - написал он в среду в своем Twitter.

Таким образом, по подсчетам CNN, жертвами COVID-19 в рядах правоохранительных органов крупнейшего американского мегаполиса стали 27 человек.

В минувшую среду CNN сообщила о том, что коронавирус выявлен у 2 156 полицейских в Нью-Йорке. По сведениям источников телекомпании, за период с 12 марта заражение коронавирусом было подтверждено у 3 350 блюстителей порядка, более тысячи из них поправились. На больничном по разным причинам сейчас находятся 6 274 полицейских Нью-Йорка. Это 17,4% от общей численности управления городской полиции.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 637 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 30,8 тыс. человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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