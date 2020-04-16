В Хабаровском крае мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, пройдут в онлайн-формате

ХАБАРОВСК, 16 апреля. /ТАСС/. Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Хабаровском крае будут проводится в онлайн-формат из-за коронавируса. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы в Хабаровском крае будут переведены в онлайн-формат. Такое решение принято по итогам заседания краевого оргкомитета празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Эти меры связаны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавируса нового типа", - говорится в сообщении.

На более поздние сроки перенесли проведение краевого торжественного собрания и приема для ветеранов. В более позднее время также проведут такие проекты, как "Сад Победы", "Без срока давности", "РиоРита - радость Победы".

"Многие патриотические акции пройдут в формате онлайн. В частности, жителей края приглашают стать участниками акции "Сад памяти". Для этого необходимо высадить дерево на своем приусадебном участке, либо нарисовать его и разместить фотографию в социальных сетях с хэштегом #СадПамятиДома. Акция продлится до 22 июня", - говорится в сообщении.

По информации заместителя начальника военно-политического управления Восточного военного округа полковника Андрея Степанова, которая приводится в сообщении регионального правительства, подготовка к параду войск Хабаровского гарнизона продолжается. Решение о сроках проведения будет принято на федеральном уровне. Решение пока не принято и по акции "Бессмертный полк", собиравшей в День Победы тысячи людей, уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Музеи также подключатся к проведению праздничных мероприятий в онлайн-формате. В частности, Дальневосточный художественный музей на официальном сайте разместил интерактивный проект "Война и мир", посвященный произведениям живописи фронтовой тематики из собственных фондов. 24 апреля в рамках акции "Библионочь" на сайте и в аккаунтах Дальневосточной государственной научной библиотеки будут транслироваться экскурсии по выставкам о редких изданиях, выпущенных в годы войны, о писателях-фронтовиках. В Гродековском музее с мая будет проходить поисковый выставочный проект "Живая память", включающий публикацию документов и фронтовых писем жителей края.

О коронавирусе

В Хабаровском крае накануне было зарегистрировано 23 новых случая заболевания COVID-19. Всего в крае выявлено 77 случаев заболевания, два человека умерли, 7 выздоровели.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.