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Столичные парки подготовили к Пасхе специальную онлайн-программу

На официальных сайтах парков и в социальных сетях разместят видео с мастер-классами по выпечке пряников и куличей, росписи пасхальных яиц и созданию украшений для дома

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Онлайн-программу, посвященную Пасхе, подготовили парки столицы, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"Приглашаем горожан на интерактивные занятия для всей семьи. В онлайн-формате можно поучаствовать в мастер-классах по выпечке пряников и куличей, росписи пасхальных яиц, созданию украшений для дома и подарков для близких", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Так, например, сад "Эрмитаж" 16 апреля в 15:00 опубликует для своих подписчиков в социальных сетях мастер-класс педагога-декоратора Ирины Тарабриной. Она продемонстрирует, как с помощью подручных средств оригинально украсить пасхальные яйца.

В этот же день, на онлайн-площадках Бабушкинского парка специалисты разместят видеоурок дизайнера и художника-графика Александры Калиничевой. Она расскажет о том, как создавать шедевры на яичной скорлупе при помощи луковой шелухи и белой темперы.

"А 17 апреля в 16:00 Таганский парк организует прямой эфир с художником Ларисой Магомедовой. В режиме реального времени участники мастер-класса покрасят пасхальные яйца, используя куркуму, лепестки сухой розы и чайные листья", - говорится в сообщении.

В свою очередь Лианозовский парк приглашает на занятие по кулинарии. Его проведет профессиональный кондитер Анастасия Судьбинина. Она поделится со зрителями секретами своего мастерства и научит готовить творожную пасху с белым шоколадом. Прямой эфир состоится 18 апреля в 14:00.

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