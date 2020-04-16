Новые онлайн квесты запустили на портале "Узнай Москву"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Два новых онлайн квеста добавили на портале "Узнай Москву". Ответив на вопросы, пользователи смогут узнать занимательные факты о расширении Тверской улицы, знаменитом переезде домов вместе с жильцами, а также историю Китайгородской стены, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Квесты разработали совместно с проектом "#Москвастобой" столичного Комитета по туризму.

"Портал "Узнай Москву" присоединился к циклам познавательных экскурсий и мероприятий проекта #Москвастобой. Теперь не выходя из дома с помощью нашего портала можно проходить увлекательные квесты-викторины на основе городских экскурсий проекта. Помимо этого, жителям доступно одноименное мобильное приложение, где они также могут изучить историю памятников архитектуры, парков, улиц, различных зданий и сооружений", - приводятся в сообщении слова куратора ИТ-проектов в сфере культуры и туризма Департамента информационных технологий города Москвы Сергея Шакрыла.

Какая из башен Китайгородской стены является единственной сохранившейся, почему стену не снесли и откуда у нее такое название, когда были построены Третьяковские торговые ряды и сколько раз переносили памятник первопечатнику Ивану Федорову - ответы на эти и другие вопросы участники получат, пройдя новый квест "Взятие Китай-города". Он создан по мотивам популярной городской экскурсии.

"Следующий квест называется "Передвижки домов на Тверской". Он включает в себя 13 вопросов, ответив на которые участники смогут узнать об уникальном технологическом явлении - перемещении зданий", - говорится в сообщении.