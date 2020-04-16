Более 50 человек поступило в больницу в Коммунарке за последние сутки

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Пятьдесят два человека поступили за последние сутки в московскую больницу в Коммунарке, которая является базой для лечения пациентов с коронавирусом в столице. Об этом сообщил в четверг главный врач медицинского учреждения Денис Проценко на своей странице в соцсети Facebook .

"За последние сутки к нам поступило 52 человека, также было выписано 46 пациентов", - говорится в сообщении.

Всего на лечении находятся 493 пациента, у 480 диагноз "пневмония", у 328 подтвержден коронавирус. В реанимации 44 человека, из них к аппарату искусственного дыхания легких подключен 21 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

В России, по последним сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.