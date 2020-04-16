ВЛАДИВОСТОК, 16 апреля. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в четверг сообщил, что в Приморье выделены три крупных очага заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Действуют три очага заражения - это Михайловский район, село Подъяпольское, внутрибольничные случаи", - приводят в пресс-службе слова главы региона. В пресс-службе регионального Минздрава информацию о числе граждн, которые заразились коронавирусом в очагах распространения инфекции, не комментируют.

"Ситуация с эпидемией только набирает обороты, растет выявление новых случаев заболевания, увеличивается количество очагов заражений. Мы делаем сейчас в три раза больше тестов, чем раньше. <…> На самоизоляции находятся сейчас около 6 тысяч человек. <…> Несмотря на всю проводимую работу, возможны новые вспышки заболеваемости в районах и городах. Лечебная сеть должна быть готовой к приему пациентов, включая тех, у кого обнаружили положительный результат по коронавирусу, и тех, кто ранее находился с ними в контакте", - заявил губернатор.

В Приморье создается дополнительный коечный фонд для зараженных коронавирусом. Поставки необходимого оборудования начнутся в пятницу, 17 апреля.

Для предотвращения распространения COVID-19 оперативным штабом Шкотовского района в среду, 15 апреля, принято решение частично ограничить въезд и выезд на территорию поселка Подъяпольское, предварительно до 29 апреля. У двух местных жителей, пренебрегших предписаниями о самоизоляции, был подтвержден коронавирус.

Чтобы предупредить возможное распространение инфекции, оперативный штаб в среду принял решение выставить пост сотрудников ДПС на въезде в поселок и ограничить въезд и выезд на его территорию. Роспотребнадзор совместно с администрацией Шкотовского района провели работу по выявлению эпидемиологических очагов и людей, которые контактировали с инфицированными. Тест на наличие коронавируса нового типа был взят у 55 жителей Подъяпольского.

О ситуации с коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 16 апреля, в Приморском крае официально подтверждено 40 случаев заболевания коронавирусом с начала эпидемии. Выздоровели три человека. На лечении находятся 35 человек.

За это время заразились свыше 2 млн человек, более 135 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.