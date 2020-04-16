На въезде в Киев вводят обязательную термометрию для всех водителей и пассажиров авто

КИЕВ, 16 апреля. /ТАСС/. Полиция и медики с четверга начнут проверять температуру тела у всех въезжающих на автомобилях и автобусах в украинскую столицу в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Полноценная работа контрольно-пропускных пунктов начнется в 13:00. К этому времени термометрию будут проводить для пассажиров автобусов. Параллельно продолжится обустройство КПП и сужение дороги", - отметили в администрации.

В КГГА уточнили, что температуру будут измерять водителям и пассажирам всех автобусов, микроавтобусов, грузовых, грузопассажирских и легковых автомобилей, в салоне которых трое и более человек. Всего будет обустроено девять КПП.

В случае если у кого-либо обнаружат температуру более 37,5 градусов, а также признаки респираторного заболевания, человека будут тестировать на коронавирус и отправлять в медицинское учреждение. В случае температуры выше 38 градусов и наличия симптомов заболевания больного будут госпитализировать в карете скорой помощи.

Киев - лидер среди регионов Украины по числу зараженных коронавирусом. По состоянию на утро среды в украинской столице было выявлено 612 случаев инфицирования. Всего на Украине зафиксировано 3 764 зараженных коронавирусом, 108 человек скончались, 143 пациента выздоровели.