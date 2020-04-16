На Ставрополье число заразившихся коронавирусом увеличилось до 143

ПЯТИГОРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Диагноз "коронавирус" подтвержден еще у 28 человек на Ставрополье. Всего заразились 143 жителя края, сообщил в четверг губернатор Владимир Владимиров.
"За вчерашний день мы получили подтверждение большинства направленных накануне проб на коронавирус: диагноз подтвержден еще у 28 человек. В основном это "эхо" одного крупного семейного мероприятия, которое вопреки всем установкам и ограничениям было проведено во время режима самоизоляции. Таким образом, за все время у нас насчитывается 143 случая заражения", - написал Владимиров в Instagram.
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Дорогие земляки! К сожалению, ситуация с коронавирусом в нашем крае становится сложнее. ⠀ За вчерашний день мы получили подтверждение большинства направленных накануне проб на коронавирус: диагноз подтвержден еще у 28 человек! В основном это "эхо" одного крупного семейного мероприятия, которое вопреки всем установкам и ограничениям было проведено во время режима самоизоляции. ⠀ Таким образом, за все время у нас насчитывается 1️⃣4️⃣3️⃣ случая заражения. Почти полторы сотни! ⠀ В тяжёлом состоянии находятся 6 пациентов. 24 - в средней степени тяжести. За все время выздоровели 19 человек. К глубокому сожалению, двоих не удалось спасти. ⠀ Состав территорий, в которых за весь период были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом: Александровский район, Андроповский район, Благодарненский горокруг, Георгиевский горокруг, Железноводск, Изобильненский горокруг, Ипатовский горокруг, Кисловодск, Красногвардейский район, Кочубеевский район, Минераловодский горокруг, Невинномысск, Нефтекумский горокруг, Новоалександровский горокруг, Новоселицкий район, Предгорный район, Пятигорск, Советский горокруг, Ставрополь, Шпаковский район. ⠀ Продолжаем выявлять всех контактировавших с заболевшими, изолируем их, направляем под наблюдение врачей. ⠀ Но лучшей защитой от болезни, как всегда, является ее профилактика. ⠀ В данном случае это соблюдение режима самоизоляции, рекомендаций врачей, ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих людей! ⠀ Берегите себя и своих близких! ⠀ #ставропольскийкрай #оставайтесьдома #ОставайсяДомаСК #владимирвладимиров
По его словам, в тяжелом состоянии находятся шесть пациентов, 24 - в средней степени тяжести. За все время выздоровели 19 человек, двоих не удалось спасти.
"Состав территорий, в которых за весь период были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, не изменился. <...> Продолжаем выявлять всех контактировавших с заболевшими, изолируем их, направляем под наблюдение врачей. Но лучшей защитой от болезни, как всегда, является ее профилактика", - подчеркнул глава региона.
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.