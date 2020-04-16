На Ставрополье число заразившихся коронавирусом увеличилось до 143

ПЯТИГОРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Диагноз "коронавирус" подтвержден еще у 28 человек на Ставрополье. Всего заразились 143 жителя края, сообщил в четверг губернатор Владимир Владимиров.

"За вчерашний день мы получили подтверждение большинства направленных накануне проб на коронавирус: диагноз подтвержден еще у 28 человек. В основном это "эхо" одного крупного семейного мероприятия, которое вопреки всем установкам и ограничениям было проведено во время режима самоизоляции. Таким образом, за все время у нас насчитывается 143 случая заражения", - написал Владимиров в Instagram.

По его словам, в тяжелом состоянии находятся шесть пациентов, 24 - в средней степени тяжести. За все время выздоровели 19 человек, двоих не удалось спасти.

"Состав территорий, в которых за весь период были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, не изменился. <...> Продолжаем выявлять всех контактировавших с заболевшими, изолируем их, направляем под наблюдение врачей. Но лучшей защитой от болезни, как всегда, является ее профилактика", - подчеркнул глава региона.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.