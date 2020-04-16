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Пандемия коронавируса нового типа

Горбачев призвал переосмыслить концепцию мировой безопасности после пандемии

Бывший президент СССР отметил, что пандемия "показала неспособность государств разработать ориентиры, близкие всему человечеству"
Михаил Горбачев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Михаил Горбачев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что распространение коронавируса нового типа во всем мире показало необходимость переосмысления подходов к пониманию глобальной безопасности. Соответствующее мнение он изложил в опубликованной в среду статье для журнала Time.

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Первый и единственный советский президент отметил, что в последнее время дискуссии вокруг безопасности касались "оружия, ракет и авиаударов", однако пандемия показала неспособность государств разработать ориентиры, близкие всему человечеству. "Успехи в выполнении Целей развития тысячелетия, которые были приняты ООН в 2000 году, в крайней степени неоднозначны. Мы наблюдаем сегодня, как пандемия и ее последствия особенно сильно сказываются на бедных, тем самым осложняя проблему неравенства", - заключил политик.

Экс-президент обратился к мировым лидерам с призывом сократить военные расходы на 10-15%, а также провести чрезвычайную специальную сессию Генассамблеи ООН, как только ситуация с распространением коронавируса стабилизируется. "Это наименьшее, что они (мировые лидеры - прим. ТАСС) должны сделать сейчас как первый шаг на пути к новому сознанию, новой цивилизации", - указал Горбачев.

Политик, призывая переосмыслить концепцию понятия безопасности, напомнил, что "главной целью должна быть безопасность человечества: обеспечение достаточного количества еды, воды, чистая окружающая среда и забота о здоровье людей". "Для достижения этого мы должны развивать стратегии, проводить подготовку, планировать и создавать резервы. Но все старания не увенчаются успехом в случае, если правительства продолжат тратить средства на гонку вооружений", - указал Горбачев.

Горбачев также обратил внимание, что бороться с распространением коронавируса нового типа исключительно на национальном уровне невозможно - необходимо задействовать ресурсы всего мира в этом противостоянии. "Ответ на это новое испытание (пандемию - прим. ТАСС) не может быть организован только на национальном уровне, - пишет он. - В настоящее время национальные правительства несут бремя принятия тяжелых решений, но решения должны будут приниматься всем мировым сообществом".

Теги
РоссияГорбачев, Михаил СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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