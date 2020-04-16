Мэры Нью-Йорка и Лос-Анджелеса допустили отмену массовых мероприятий до конца года

ТАСС, 16 апреля. Мэры Нью-Йорка и Лос-Анджелеса Билл де Блазио и Эрик Гарсетти соответственно полагают, что проведение массовых спортивных и культурно-развлекательных мероприятий не возобновится до конца 2020 года из-за распространения коронавируса. Об этом каждый из градоначальников заявил в среду в интервью телекомпании CNN .

"Мне сложно представить ситуацию, при которой тысячи людей в скором времени снова соберутся вместе, поэтому мы должны быть готовы к тому, что это не произойдет в текущем году", - отметил Гарсетти.

В свою очередь де Блазио также допустил, что проведение массовых мероприятий может быть отложено до 2021 года. "Я хочу, чтобы люди вернулись к работе. Я хочу, чтобы дети вернулись в школы. Но я думаю, что это займет месяцы. И самое последнее, что я сделаю - это приму решение собрать 10 тысяч, 20 тысяч или 50 тысяч людей в одном месте", - подчеркнул мэр Нью-Йорка.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 639 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 30,9 тыс. человек, из которых почти треть приходится на город Нью-Йорк.

15 апреля, выступая на брифинге в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что страна на общенациональном уровне прошла пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Он также отметил, что санитарные ограничения по недопущению распространения вируса могут быть отменены в ближайшие дни в 29 американских штатах из 50.