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Посольство РФ в Казахстане пригласило провести акцию "Бессмертный полк" в социальных сетях

Предлагается размещать фотографии и истории участников Великой Отечественной войны на любых интернет-площадках

НУР-СУЛТАН, 16 апреля. /ТАСС/. Посольство России в Казахстане в связи с пандемией коронавируса пригласило всех желающих провести посвященную Победе в Великой Отечественной войне акцию "Бессмертный полк" в режиме онлайн. Об этом сообщила в четверг пресс-служба дипломатического представительства.

"В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Всемирный координационный совет российских соотечественников в связи с распространением коронавирусной инфекции выступил с инициативой проведения онлайн-акции "Бессмертный полк - без границ!" под девизом "Наша Победа - Моя история", направленной на сохранение памяти о подвиге советского народа, разгромившего нацистские полчища", - говорится в сообщении.

Как отмечается, площадками акции могут стать любые доступные интернет-ресурсы, включая социальные сети, блоги и сайты, где предлагается размещать фотографии участников Великой Отечественной войны, а также истории героев тех лет.

"Посольство приветствует и поддерживает данную инициативу, а также приглашает всех желающих принять в ней участие", - указали в дипломатическом представительстве.

Ранее в интервью ТАСС директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Олег Мальгинов рассказал, что акция "Бессмертный полк" в условиях пандемии коронавируса пройдет в онлайн-формате.

Пандемия вызываемого коронавирусом заболевания уже изменила планы мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и в самом Казахстане. Так, 12 марта президент республики Касым-Жомарт Токаев отменил военный парад, который планировалось провести в столице страны.

Теги
Казахстан75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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