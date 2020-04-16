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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: в Индии начали производство экспресс-тестов для выявления коронавируса

Лцензии на производство наборов для быстрого тестирования выданы трем компаниям - Vanguard Diagnostics, Voxtur Bio Limited и HLL Lifecare Limited

ТАСС, 16 апреля. Индия начала производство экспресс-тестов на антитела к коронавирусу. Об этом в четверг сообщает газета The Hindustan Times.

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По данным издания, центральное управление по контролю за лекарственными стандартами выдало лицензии на производство наборов для быстрого тестирования на коронавирус нового типа трем компаниям - Vanguard Diagnostics, Voxtur Bio Limited и HLL Lifecare Limited. Власти пошли на такой шаг, после того как заказанные в Китае тесты, которые должны были прибыть еще 5 апреля, не были поставлены. Газета также отмечает, что новые экспресс-тесты будут давать результат за 30 минут, а не за пять часов как используемые в настоящее время в стране системы, основанные на методе ПЦР (полимеразная цепная реакция).

Количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Индии достигло к утру четверга 12 380, число умерших от инфекции достигло 414.

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ИндияПандемия коронавируса нового типа
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