СМИ: в Индии начали производство экспресс-тестов для выявления коронавируса

ТАСС, 16 апреля. Индия начала производство экспресс-тестов на антитела к коронавирусу. Об этом в четверг сообщает газета The Hindustan Times .

По данным издания, центральное управление по контролю за лекарственными стандартами выдало лицензии на производство наборов для быстрого тестирования на коронавирус нового типа трем компаниям - Vanguard Diagnostics, Voxtur Bio Limited и HLL Lifecare Limited. Власти пошли на такой шаг, после того как заказанные в Китае тесты, которые должны были прибыть еще 5 апреля, не были поставлены. Газета также отмечает, что новые экспресс-тесты будут давать результат за 30 минут, а не за пять часов как используемые в настоящее время в стране системы, основанные на методе ПЦР (полимеразная цепная реакция).

Количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Индии достигло к утру четверга 12 380, число умерших от инфекции достигло 414.