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Пандемия коронавируса нового типа

Лаборатория в Магадане получила право самостоятельно подтверждать анализы на коронавирус

Главный внештатный инфекционист Минздрава региона Елена Кузьменко также сообщила, что скоро в регион поступит большая партия медикаментов, запасов которых хватит на три недели

ТАСС, 16 апреля. Лаборатория особо опасных инфекций в Магадане получила сертификат, предоставляющий право на месте подтверждать анализы на наличие коронавирусной инфекции без помощи научного центра "Вектор" в Новосибирске. Об этом в четверг сообщила журналистам главный внештатный инфекционист Минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.

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В настоящее время в Магаданской области официально подтверждено 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще одна пациентка вылечилась и была ранее выписана из больницы. С 1 апреля в регионе действует режим самоизоляции.

"Магаданская лаборатория особо опасных инфекций получила сертификат, подтверждающий достаточный уровень проведения и окончательного подтверждения анализов на коронавирус. Теперь анализы на COVID-19 не требуется отправлять в новосибирскую лабораторию "Вектор", - сообщила Кузьменко.

Она также рассказала о наличии в регионе необходимых медикаментов для лечения. По ее словам, заключены договоры с компаниями по поставке препаратов. Большая партия ожидается через несколько дней. Этих запасов хватит примерно на три недели.

За это время заразились свыше 2 млн человек, более 135 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияМагаданская областьДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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