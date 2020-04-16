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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Тюрьму под Саратовом закрыли на карантин после подтверждения коронавируса у сотрудников

В учреждении идет дезинфекция

САРАТОВ, 16 апреля. /ТАСС/. Коронавирус подтвердился у двух сотрудников ФКУ "Тюрьма УФСИН по Саратовской области" в городе Балашове, учреждение закрыто на карантин, сообщил ТАСС в четверг председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в регионе Владимир Незнамов.

"У двух сотрудников тюрьмы подтверждена коронавирусная инфекция. Тюрьма, где они работали, закрыта на карантин", - сказал Незнамов, затруднившись ответить, сколько внутри остаются заключенных и сотрудников.

По его словам, сейчас в тюрьме ведется дезинфекция, лица, контактные с сотрудниками, изолированы.

По данным УФСИН региона, с середины марта в целях недопущения случаев заноса и распространения заболеваний в учреждениях и органах ФСИН России, в том числе в данной тюрьме, был временно ограничен личный прием граждан. 

Как рассказали ТАСС в пресс-службе УФСИН России по Саратовской области, по состоянию на 16 апреля среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона, не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом в учреждении ежедневно два раза в день у сотрудников и осужденных измеряют температуру. Кроме того, запрещены длительные и краткосрочные свидания, прием посылок и передач, а также проведение совещаний, массовых досуговых и спортивных мероприятий. 

По данным оперативного регионального штаба, в области с начала пандемии лабораторно подтверждены 70 случаев коронавируса. Все пациенты изолированы, находятся под наблюдением врачей.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия коронавируса нового типа
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