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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: власти Японии хотят распространить режим ЧС на всю страну

Сейчас он действует в нескольких префектурах

ТОКИО, 16 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии намерено распространить режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, действующий сейчас в ряде префектур, на всю территорию страны. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK.

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По его сведениям, в течение дня этот вопрос будет обсуждаться в профильных комитетах обеих палат парламента.

С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьер-министром Синдзо Абэ. Режим не предполагает каких-либо жестких ограничительных мер, вместе с тем закрылись многие социальные объекты и развлекательные заведения. Позднее власти центральной префектуры Айти, где расположены многочисленные заводы крупнейших японских компаний, самостоятельно ввели у себя режим ЧС. Позднее на аналогичный шаг пошли власти префектур Исикава, Фукуи и Хоккайдо.

Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Японии достигло 9,4 тыс., включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который месяц был в карантине в порту Иокогама. Число летальных исходов приближается к 200.

Теги
ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
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