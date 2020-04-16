Путин поздравил "ВР Россия" с 30-летием присутствия в стране

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив компании "ВР Россия" с 30-летием присутствия в РФ. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Сегодня ВР по праву считается одним из ведущих инвесторов в России и крупнейшим иностранным акционером ПАО "НК "Роснефть". За долгую и успешную историю сотрудничества компании выработали эффективный формат многогранного взаимодействия, включающий совместное участие в реализации масштабных проектов в сфере геологоразведки, разработки перспективных месторождений, добычи и поставки нефти и газа", - подчеркнул президент.

Путин отметил высокую социальную ответственность компании, а также выразил уверенность в том, что "ВР Россия" продолжит удерживать прочные позиции на российском рынке энергоресурсов и вносить весомый вклад в укрепление энергетического, экономического потенциала РФ.

Компания "ВР Россия" начала свою деятельность в стране в 1990 году.