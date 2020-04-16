{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

На Колыме коронавирус выявили у 15 сотрудников золотодобывающей артели "Кривбасс"

Артель находится в Ягоднинском районе

ТАСС, 16 апреля. Лабораторные исследования подтвердили наличие коронавирусной инфекции у 15 золотодобытчиков артели "Кривбасс" в Ягоднинском районе Магаданской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Ранее в правительстве Магаданской области сообщали ТАСС о том, что у 15 сотрудников артели "Кривбасс" предварительные тесты на коронавирус показали положительный результат. В связи с этим вся артель была закрыта на карантин.

"У всех 15 сотрудников выявлена коронавирусная инфекция", - сообщил собеседник агентства.

По информации областных властей, из 15 пациентов пятеро госпитализированы в центральный госпиталь в Магадане, у троих выявлена пневмония различной степени тяжести. Но никто из пациентов не нуждается в аппаратах искусственной вентиляции легких. В Магадан они были перевезены, так как находятся в группе риска из-за имеющихся у них хронических заболеваний. Другие заразившиеся были госпитализированы в Ягоднинскую районную больницу. Состояние у заразившихся стабильное.

В настоящее время в Магаданской области зафиксировано 20 случаев заражения, включая золотодобытчиков. Ещё одна пациентка вылечилась и была ранее выписана из больницы. С 1 апреля в регионе действует режим самоизоляции и режим пропусков по документам. С сегодняшнего дня магаданская лаборатория особо опасных инфекций получила право самостоятельно официально подтверждать наличие коронавирусной инфекции.

Артель золотодобытчиков "Кривбасс" находится в Ягоднинском районе Магаданской области. В основном она занимается добычей руд и песков драгоценных металлов. Всего в артели числятся 98 человек.

Теги
РоссияМагаданская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Минздрав приостановил из-за коронавируса плановую вакцинацию детей и взрослых
Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов уточнил, что вакцинация новорожденных в родильных домах сохраняется
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС