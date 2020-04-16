На Колыме коронавирус выявили у 15 сотрудников золотодобывающей артели "Кривбасс"

ТАСС, 16 апреля. Лабораторные исследования подтвердили наличие коронавирусной инфекции у 15 золотодобытчиков артели "Кривбасс" в Ягоднинском районе Магаданской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Ранее в правительстве Магаданской области сообщали ТАСС о том, что у 15 сотрудников артели "Кривбасс" предварительные тесты на коронавирус показали положительный результат. В связи с этим вся артель была закрыта на карантин.

"У всех 15 сотрудников выявлена коронавирусная инфекция", - сообщил собеседник агентства.

По информации областных властей, из 15 пациентов пятеро госпитализированы в центральный госпиталь в Магадане, у троих выявлена пневмония различной степени тяжести. Но никто из пациентов не нуждается в аппаратах искусственной вентиляции легких. В Магадан они были перевезены, так как находятся в группе риска из-за имеющихся у них хронических заболеваний. Другие заразившиеся были госпитализированы в Ягоднинскую районную больницу. Состояние у заразившихся стабильное.

В настоящее время в Магаданской области зафиксировано 20 случаев заражения, включая золотодобытчиков. Ещё одна пациентка вылечилась и была ранее выписана из больницы. С 1 апреля в регионе действует режим самоизоляции и режим пропусков по документам. С сегодняшнего дня магаданская лаборатория особо опасных инфекций получила право самостоятельно официально подтверждать наличие коронавирусной инфекции.

Артель золотодобытчиков "Кривбасс" находится в Ягоднинском районе Магаданской области. В основном она занимается добычей руд и песков драгоценных металлов. Всего в артели числятся 98 человек.