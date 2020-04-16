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Пандемия коронавируса нового типа

Более 50 беременных и родивших женщин с коронавирусом лечатся в Филатовской больнице

Всего в больнице проходили лечение 1 497 человек, в том числе 502 - с коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Число пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом снизилось за сутки до 501 в московской больнице №15 имени Филатова. По состоянию на утро четверга в медицинском учреждении проходят лечение, в том числе, 54 беременные и недавно родившие женщины с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный врач больницы Валерий Вечорко.

Филатовская больница является одной из основных баз по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией в столице. По данным на 15 апреля, в больнице проходили лечение 1 497 человек, в том числе 502 - с коронавирусной инфекцией.

"Всего на лечении 1 492 [человека]. Пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией - 501, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией у беременных и родильниц - 54", - написал Вечорко. Как уточнил Вечерко, всего за сутки выписаны 124 пациента, поступили 145.

В больнице проходит лечение 1 431 пациент с диагнозом "внебольничная пневмония", в реанимации сегодня находятся 126 человек, из них 66 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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