Первый пациент с подтвержденным коронавирусом умер в Брянской области

ТАСС, 16 апреля. Первый пациент в Брянской области из заразившихся коронавирусной инфекцией умер в больнице.

Пожилой мужчина долгое время находился в реанимации в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня стало известно, что 15 апреля скончался наш с вами земляк. У него было несколько тяжелых хронических заболеваний. Все это значительно осложнило течение коронавирусной инфекции, которой он заразился при контакте с приехавшими гражданами из Европы", - написал Богомаз.

Как отметил губернатор области, у 89-летнего пациента также имелись сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и ряд других заболеваний.

За последние сутки в Брянской области зафиксировали 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе к 16 апреля наличие коронавируса подтвердилось у 201 жителя, 23 человека выписаны из больниц.