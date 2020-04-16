{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Первый пациент с подтвержденным коронавирусом умер в Брянской области

Пожилой мужчина долгое время находился в реанимации в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких

ТАСС, 16 апреля. Первый пациент в Брянской области из заразившихся коронавирусной инфекцией умер в больнице.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Пожилой мужчина долгое время находился в реанимации в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня стало известно, что 15 апреля скончался наш с вами земляк. У него было несколько тяжелых хронических заболеваний. Все это значительно осложнило течение коронавирусной инфекции, которой он заразился при контакте с приехавшими гражданами из Европы", - написал Богомаз.

Как отметил губернатор области, у 89-летнего пациента также имелись сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и ряд других заболеваний.

За последние сутки в Брянской области зафиксировали 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе к 16 апреля наличие коронавируса подтвердилось у 201 жителя, 23 человека выписаны из больниц.

Теги
РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Минздрав приостановил из-за коронавируса плановую вакцинацию детей и взрослых
Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов уточнил, что вакцинация новорожденных в родильных домах сохраняется
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС