Свыше 180 прилетевших из Нью-Йорка жителей Москвы и Подмосковья довезли до мест проживания

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Власти Подмосковья обеспечили перевозку до мест проживания более 180 жителей Москвы и Московской области, прилетевших в аэропорт Шереметьево из Нью-Йорка. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Правительство Московской области обеспечило перевозку до дома из аэропорта Шереметьево более 180 пассажиров, прилетевших 15 апреля рейсом из Нью-Йорка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в перевозке пассажиров было задействовано свыше 20 автобусов.

"Из аэропорта Шереметьево доставили до дома 117 жителей Москвы и 67 жителей Московской области для соблюдения 14-дневного карантина. Еще 19 пассажиров из других регионов доставят до дома или разместят в областных обсервациях", - пояснили в ведомстве.

По данным пресс-службы, всего в период с 2 по 15 апреля минтранс региона организовал встречу и доставку до дома и обсерваторов свыше 3,2 тыс. пассажиров, прибывших из других стран.