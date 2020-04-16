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Пандемия коронавируса нового типа
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Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 16,1 тыс.

За сутки в столице заболели 1 370 человек

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Новые 1370 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице более 16 тыс. 146 зараженных. Об этом в среду сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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Больше половины новых заразившихся коронавирусом в Москве моложе 45 лет. 

"Больше 45% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% - от 46 до 65 лет и еще 14,5% старше 65 лет, причем больше 4% из них - старше 80 лет. Также 5,5% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица, уже находятся под медицинским наблюдением", - сказали в штабе.

В новость внесены изменения (11:02 мск) - добавлена информация по тексту. 

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