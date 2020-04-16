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Лидеры ЕС на видеоконференции 23 апреля обсудят план восстановления после пандемии

БРЮССЕЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите 23 апреля обсудят в формате видеоконференции план восстановления экономики сообщества после пандемии коронавируса. Об этом сообщил в четверг председатель Евросовета Шарль Мишель, выступая на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Брюсселе.

"На следующей неделе на саммите лидеры сосредоточат свое внимание на плане восстановления по дорожной карте [представленной 15 апреля Еврокомиссией]. Нам нужен полностью функционирующий и оживленный европейский единый рынок, ориентированный на "Зеленое соглашение", цифровую повестку дня и повышение нашей стратегической автономии", - сказал он.

Ранее Мишель решил созвать экстренный саммит ЕС в формате видеоконференции на 23 апреля, чтобы обсудить ситуацию с пандемией коронавируса и ее последствиями. Это будет четвертое заседание глав государств и правительств с начала распространения болезни в Евросоюзе.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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