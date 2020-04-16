Врач скорой помощи в Петрозаводске заразилась коронавирусом

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 апреля. /ТАСС/. Два новых случая коронавирусной инфекции подтверждены в Петрозаводске, это врач скорой помощи и ее супруг. Все контактировавшие с врачом коллеги находятся на изоляции, сообщил в четверг глава Карелии Артур Парфенчиков.
"Два новых случая коронавирусной инфекции подтверждены у жителей Петрозаводска: мужчина и женщина, она врач станции скорой помощи. Все лица, включая больных, с которыми врач находилась в контакте, установлены, определены на карантин, 13 сотрудников станции скорой помощи, контактировавших с заболевшей женщиной, находятся на изоляции. Всех остальных тоже тестируют на COVID-19. На самой станции провели дезобработку помещений, установили кварцевые лампы, проводятся другие необходимые противоэпидемические мероприятия", - написал Парфенчиков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По словам министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, состояние заболевшего врача удовлетворительное, стабильное, заболевание на начальном этапе. У ее мужа, заболевшего первым, наблюдается полная клиника коронавирусной инфекции, состояние средней степени тяжести, он получает лечение в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн. Супруг также работает на станции скорой помощи на административной должности, с больными он не контактировал.
"Станция работает в напряженном режиме, круглосуточно на линии по 16-18 бригад, за минувшие сутки обслужено 311 вызовов. Работники станции обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, очками, защитными костюмами. Пополнение укладок лекарствами и средствами защиты производится круглосуточно", - написал министр на своей странице "ВКонтакте".
Как сообщил глава республики, по данным на 16 апреля в Карелии насчитывается девять заболевших коронавирусной инфекцией, еще у двух человек вирус под подозрением. С 1 апреля госпитализировали 93 человек с внебольничной пневмонией, в том числе 10 человек за минувшие сутки. С начала года 21 пациент с внебольничной пневмонией умер, в том числе за минувшие сутки - четыре, все умершие были старше 60 лет с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Всем больным пневмонией производится неоднократно анализ на COVID-19, сообщил Парфенчиков.
С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.