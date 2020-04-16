Врач скорой помощи в Петрозаводске заразилась коронавирусом

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 апреля. /ТАСС/. Два новых случая коронавирусной инфекции подтверждены в Петрозаводске, это врач скорой помощи и ее супруг. Все контактировавшие с врачом коллеги находятся на изоляции, сообщил в четверг глава Карелии Артур Парфенчиков. "Два новых случая коронавирусной инфекции подтверждены у жителей Петрозаводска: мужчина и женщина, она врач станции скорой помощи. Все лица, включая больных, с которыми врач находилась в контакте, установлены, определены на карантин, 13 сотрудников станции скорой помощи, контактировавших с заболевшей женщиной, находятся на изоляции. Всех остальных тоже тестируют на COVID-19. На самой станции провели дезобработку помещений, установили кварцевые лампы, проводятся другие необходимые противоэпидемические мероприятия", - написал Парфенчиков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По словам министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, состояние заболевшего врача удовлетворительное, стабильное, заболевание на начальном этапе. У ее мужа, заболевшего первым, наблюдается полная клиника коронавирусной инфекции, состояние средней степени тяжести, он получает лечение в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн. Супруг также работает на станции скорой помощи на административной должности, с больными он не контактировал. "Станция работает в напряженном режиме, круглосуточно на линии по 16-18 бригад, за минувшие сутки обслужено 311 вызовов. Работники станции обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, очками, защитными костюмами. Пополнение укладок лекарствами и средствами защиты производится круглосуточно", - написал министр на своей странице "ВКонтакте".