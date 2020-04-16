Путин поручил до 25 апреля подготовить поправки о повышении страховых гарантий врачам

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ к 25 апреля подготовить поправки о повышении страховых гарантий врачам, которые борются с коронавирусом, до уровня, аналогичного страховым гарантиям военнослужащих. Об этом сообщает в четверг официальный сайт Кремля.

"Правительству Российской Федерации принять решения, включая внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, обеспечивающие <...> установление врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), страховых гарантий, аналогичных страховым гарантиям военнослужащих", - говорится в перечне поручений.

Также поправки должны предусматривать выделение из федерального бюджета средств на осуществление в период с 1 апреля по 30 июня доплат к заработной плате за особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным с коронавирусом. В стационарах доплаты врачам должны составить 80 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу - 50 тыс. рублей, младшему медицинскому персоналу - 25 тыс. рублей. В организациях и подразделениях, оказывающих скорую медицинскую помощь, врачи должны получить дополнительно 50 тыс. рублей, средний медицинский персонал, младший медицинский персонал и водители автомобилей скорой медицинской помощи - по 25 тыс. рублей.

Также необходимо утвердить по согласованию с регионами график развертывания и использования коечного фонда с использованием базы медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, для оказания медицинской помощи больным с коронавирусом, сохранив за федеральными органами исполнительной власти полномочия учредителя этих медицинских организаций. Глава государства указал на необходимость установить для регионов возможность использовать в том числе на подготовку специализированных коек и на проведение работ, необходимых для их обустройства и оснащения, а также на приобретение средств индивидуальной защиты, средства федерального бюджета, выделенные на развертывание коечной сети.

Поправки, которые Путин поручил подготовить кабмину, должны предусматривать выплату в период с 1 апреля по 30 июня гражданам, признанным безработными после 1 марта, пособия по безработице в максимальном размере (независимо от условий признания гражданина безработным), а также выплату гражданам, признанным безработными и имеющим несовершеннолетних детей, 3 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка.