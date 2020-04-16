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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Кировской области умер первый пациент с коронавирусом

Речь идет о 80-летней женщине, которая находилась в группе риска

КИРОВ, 16 апреля. /ТАСС/. Пациентка с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией умерла в Кировской области.

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Это первый случай смертельного исхода в регионе, сообщается в официальной группе областного Минздрава в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня ночью в госпитале скончались две женщины. Обе находились в группе риска из-за возраста и хронических заболеваний. Одна из них - 80-летняя жительница города Перми, которая ехала 10 апреля на поезде из Санкт-Петербурга после проведенной операции. Вторая пациентка - 86-летняя жительница города Яранска, которая до госпитализации в Кировскую инфекционную больницу была в Москве", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в региональном Минздраве, у женщины 80 лет заражение коронавирусом подтверждено лабораторно.

По данным министерства, в регионе за сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 18, общее число достигло 104 человек, выписаны из инфекционного госпиталя 10 человек. В стационаре Инфекционной клинической больницы города Кирова находятся 156 человек — это лица, зараженные коронавирусом, а также контактные с ними. В регионе действует режим повышенной готовности и режим самоизоляции. 

 

Теги
РоссияКировская областьПандемия коронавируса нового типа
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