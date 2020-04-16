Власти Японии обсуждают введение режима ЧС по всей стране до 6 мая из-за коронавируса

ТОКИО, 16 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поручил своему кабинету рассмотреть вопрос введения режима чрезвычайной ситуации по всей стране на период до 6 мая из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил в четверг министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура на открытии заседания консультативного комитета правительства.

"Премьер-министр Абэ распорядился, чтобы мы обсудили вопрос расширения числа регионов, где введен режим ЧС из-за коронавируса. Речь идет о введении режима ЧС по всей стране на период до 6 мая", - сказал он.

По его словам, основной целью данных мер является сокращение перемещения жителей Японии в период праздников в конце апреля - начале мая. Министр также отметил, что во многих префектурах число случаев заражения превысило 100, что говорит о растущих масштабах распространения инфекции.

С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьер-министром Синдзо Абэ. Режим не предполагает каких-либо жестких ограничительных мер, вместе с тем закрылись многие социальные объекты и развлекательные заведения. Позднее власти центральной префектуры Айти, где расположены многочисленные заводы крупнейших японских компаний, самостоятельно ввели у себя режим ЧС. Позднее на аналогичный шаг пошли власти префектур Исикава, Фукуи и Хоккайдо.

Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Японии достигло 9,4 тыс., включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который месяц был в карантине в порту Иокогама. Число летальных исходов приближается к 200.