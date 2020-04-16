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Пандемия коронавируса нового типа

Путин поручил предусмотреть компенсацию медучреждениям затрат на борьбу с коронавирусом

Срок исполнения установлен до 25 апреля

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил предусмотреть выделение бюджетных средств на компенсацию медучреждениям затрат на лечение больных с коронавирусом. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в четверг на сайте Кремля перечне поручений главы государства.

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"Предусмотреть выделение средств бюджетной системы РФ на компенсацию медицинским организациям, подведомственным федеральным органам исполнительной власти, расходов, связанных с оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией", - говорится в поручении, адресованном премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и главам регионов страны. Срок исполнения установлен до 25 апреля.

Также правительству РФ и властям регионов поручено внести в свои нормативные акты изменения, позволяющие при назначении безработным выплат и пособий, в том числе на детей в возрасте от трех до семи лет, не учитывать их доходы, полученные ранее, еще в период трудоустройства. 8 апреля на совещании с руководителями регионов президент РФ отмечал, что такая мера позволит существенно расширить круг получателей поддержки - "исходя не из прошлых справок, а из сегодняшней реальной ситуации и проблем конкретной семьи".

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Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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