Комитет Совфеда планирует поддержать закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности планирует на заседании в пятницу рекомендовать верхней палате парламента одобрить закон о переносе на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны, сообщил ТАСС в четверг зампред комитета Михаил Козлов.

"Мы над ним работали, как он [комитет] будет не планировать его поддержать? То, что у людей в голове, я не могу сказать, но мы работали над этим, мы за него голосовали перед тем, как внести его на рассмотрение в Думу, конечно, голосовали все", - сказал сенатор, отвечая на вопрос, планирует ли комитет поддержать закон.

Он добавил, что все заключения, которые были необходимы для того, чтобы и правительство, и президент поддержали документ, были получены. В этом списке и заключение института военной истории.

Ранее председатель СПЧ Валерий Фадеев обратился к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко с просьбой учесть позицию Совета о недопустимости празднования Дня окончания Второй мировой войны 3 сентября, в день памяти жертв теракта в Беслане. В ответ Козлов заявил ТАСС, что закон не предполагает торжественных мероприятий и салютов в эту дату, попытки связать ее с днем памяти жертв теракта в Беслане не понятны.

Победа СССР над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны, более 300 тыс. граждан СССР были награждены орденами и медалям по итогам войны с Японией, отмечают авторы инициативы. Кроме того, напоминают они, 3 сентября был днем всенародного торжества и во времена Советского Союза: указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией был принят Президиумом Верховного Совета СССР.

Новые нормы направлены на "укрепление исторических основ и патриотических традиций, сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечение достойной памяти погибших при защите Отечества", указано в сопроводительных документах. Формулировка "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества, добавляют авторы.