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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Более 60 россиян вернулись на родину из Юго-Восточной Азии через Казахстан

Граждане России вылетели рейсом авиакомпании SCAT по маршруту Бангкок - Денпасар - Ханой - Усть-Каменогорск

НУР-СУЛТАН, 16 апреля. /ТАСС/. Более 60 находившихся в странах Юго-Восточной Азии россиян вернулись в Россию через Усть-Каменогорск. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении российского посольства в Казахстане.

"15 апреля в Российскую Федерацию вернулись 67 граждан России, находившихся в странах Юго-Восточной Азии. Рейсом казахстанской авиакомпании SCAT они были доставлены в Казахстан по маршруту Бангкок - Денпасар - Ханой - Усть-Каменогорск, а затем в сопровождении сотрудников генконсульства России в Усть-Каменогорске, полиции и скорой помощи проследовали до российской границы и далее в обсерватор в Алтайском крае", - сообщили в диппредставительстве.

В посольстве поблагодарили власти Казахстана за оказанное содействие.

Теги
КазахстанРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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