Россия обошла Швейцарию по числу заражений коронавирусом

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россия в четверг обошла Швейцарию и поднялась на 14-е место по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом. При этом впервые основной рост пришелся не на Москву, а на регионы.

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, за сутки выявили еще 3 448 заразившихся, что всего на 60 человек больше, чем днем ранее. Их общее число возросло до 27 938, на 14% (в среду - на 16%).

По последним данным, в России провели более 1,61 млн тестов на коронавирус. Как отметили накануне в Роспотребнадзоре, по количеству проведенных исследований страна стала второй в мире, уступая только США, где, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, протестировали уже 3,26 млн человек. Положительный результат дали 1,7% российских тестов. Этот показатель медленно, но устойчиво растет.

Условный показатель смертности в стране составил 0,83% (накануне - 0,81%). За сутки от заболевания, которое вызывает коронавирус, умерли 34 человека. Общее число жертв достигло 232.

При этом выписали еще 318 пациентов. Сейчас в России насчитывается уже 2 304 выздоровевших, это 8,25% от всех случаев заражения.

Замедление в Москве

В Москве коронавирус за сутки подтвердили у 1 370 пациентов - это меньше, чем во вторник и в среду. Впервые с 21 марта суточный рост числа заразившихся в столице оказался меньше 10%.

Сейчас в городе зарегистрированы 16 146 случаев заражения. Это 57,8% всех зарегистрированных в России. Доля Москвы в общей статистике уверенно снижается все последние дни, еще в среду она превышала 60%.

Выздоровели в Москве, как и накануне, еще 189 человек, всего выписавшихся уже 1 394. Это более 8,6% всех инфицированных. Умерли 7 человек, число летальных исходов составило 113 (0,7%).

Ускорение в регионах

Пока распространение коронавируса замедляется в Москве, за ее пределами оно становится только быстрее. Впервые за последние недели три из пяти вновь выявленных случаев заражения были подтверждены в регионах - 2 078. Еще в среду этот показатель не достигал 50%.

Большой вклад в эту статистику внесла Московская область, где за сутки обнаружили еще 467 инфицированных. Число подтвержденных в регионе случаев достигло 3 054 - 10,9% всех зарегистрированных в России. По данным федерального оперативного штаба, в области выздоровел 91 пациент, однако подмосковный штаб в четверг утром заявлял о 105 вылечившихся. Умерли в общей сложности 33 человека.

За пределами Москвы и Подмосковья за сутки зарегистрировали 1 611 случаев - 46,7% дневного прироста. Всего в 82 регионах выявлено 8 738 инфицированных, то есть 31,3% от всех в стране. Это самый высокий показатель с 25 марта.

В Санкт-Петербурге число заразившихся превысило тысячу. Коронавирус подтвердили еще у 154 человек, всего случаев заражения в городе уже 1 083. При этом в Петербурге выздоровел уже примерно каждый десятый.

Четвертое и пятое места по-прежнему занимают Республика Коми и Нижегородская область. В Коми зарегистрирован 441 случай, это почти в 2,5 раза больше, чем в понедельник. Однако рост числа заразившихся в регионе неустойчив - с 11 по 13 апреля там не выявляли ни одного пациента, а 14-15 апреля - сразу почти 200.

В Нижегородской области стабильно выявляют по несколько десятков заразившихся в день, и если в понедельник их было 224, то сейчас - уже 404. Регион, где всего неделю назад не было и сотни инфицированных, сейчас дает почти 1,5% случаев заражения в стране.