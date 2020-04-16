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Пандемия коронавируса нового типа

В Крыму иногородних будут штрафовать за нарушение самоизоляции

Глава республики Сергей Аксенов также поручил установить местонахождение прибывших в Крым из других регионов РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции будут штрафовать прибывающих авиационным и железнодорожным транспортом в Республику Крым без соответствующих разрешений, за нарушение режима самоизоляции, сообщили журналистам в пресс-службе главы крымского правительства Юрия Гоцанюка.

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов 17 марта 2020 года подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории региона, в который затем вносился ряд дополнений. В частности, для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в регионе обязали граждан не покидать места проживания без острой необходимости до 30 апреля 2020 года. С 9 апреля также все граждане, прибывающие в Республику Крым из других регионов России, должны самоизолироваться на 14 дней, а при отсутствии условий для самоизоляции они будут отправляться в обсерватор.

"Сотрудниками полиции Крымского линейного управления МВД России на транспорте с сегодняшнего дня в отношении лиц, зарегистрированных в городе Москве, Московской области, городе Санкт-Петербург и иных регионах Российской Федерации, прибывающих в Республику Крым авиационным и железнодорожным транспортом без соответствующего разрешения на пребывание и передвижение по территории Республики Крым, на территории международного аэропорта Симферополь и железнодорожного вокзала будут составлены административные протоколы за нарушение режима самоизоляции", - приводятся в сообщении слова Гоцанюка.

Глава республики поручил правительству региона установить местонахождение прибывших в Крым из других регионов РФ, поскольку не более одного процента из числа прибывших указали место своего пребывания на территории полуострова.

"Все случаи в Крыму коронавируса завозные, если мы не будем контролировать приезжих, то, соответственно, остановить быстро эпидемию тоже вряд ли получится", - сказал он в четверг на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения в регионе новой коронавирусной инфекции.

Первые штрафы

Крымские полицейские в среду также начали составлять протоколы за нарушение режима самоизоляции.

"Составлено 208 протоколов по статье 20.6.1 в отношении тех лиц, которые на улицах находились беспричинно. Чуть больше 500 звонков поступило на горячую линию вчера, люди спрашивали, можно ли находиться на улицах, поехать в магазин, сходить на почту. Поступило всего четыре жалобы [на выписанные протоколы за нарушение режима самоизоляции], из которых ни одна не подтвердилась. К каждому индивидуально подходят", - сообщил заместитель начальника полиции МВД по Крыму Александр Смаглин.

В республике с 15 апреля 2020 года введены штрафы до 5 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции в период пандемии коронавируса из-за большого количества нарушений режима самоизоляции. Депутаты Госсовета Крыма приняли соответствующие поправки к региональному закону об административных правонарушениях.

Девятого апреля Аксенов поручил отправлять на 14-дневную самоизоляцию всех, кто приехал на территорию Крыма из других регионов России. Зампредседателя Совета министров - министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская 15 апреля сообщила, что выдано уже более 5 тыс. памяток о том, что приехавшие на полуостров должны сообщить о своем прибытии по телефону, чтобы попасть под медицинское наблюдение.

В Республике Крым под медицинским наблюдением находятся 2 152 человек, в стационарах - 70, в обсерваторах - 165. В регионе 37 подтвержденных случая заражения коронавирусом, выписано из больниц 15 человек. Состояние заразившихся удовлетворительное. Первый заразившийся в Крыму был выявлен 21 марта, это житель Евпатории, вернувшийся из Франции через территорию Украины.

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РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
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