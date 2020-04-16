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Клишас считает разумной идею о расширении практики скидок при быстрой оплате штрафов

Соответствующая инициатива была представлена в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2019 год

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает разумным и заслуживающим обсуждения предложение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о распространении скидки при оплате штрафа в течение двух недель на все виды административных штрафов, а не только на санкции за нарушение правил дорожного движения.

"Считаю, что это предложение разумное и заслуживает предметного обсуждения", - сказал Клишас ТАСС в четверг.

По его словам, как только омбудсмен представит доклад Совету Федерации, все вопросы будут отражены в постановлении палаты.

Ранее был опубликован доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2019 год, в котором омбудсмен отмечает, что правило о возможности уплатить половину назначенного штрафа в течение 20 дней с момента вынесения процессуального решения является стимулирующим механизмом, "позволяющим, с одной стороны, снизить карательную нагрузку на правонарушителей, а с другой - обеспечить исполнимость постановлений по делам об административных правонарушениях".

Москалькова отметила, что такой подход к определению порядка исполнения наказания может быть распространен на иные виды административных правонарушений. В качестве примера она привела правонарушения в сфере благоустройства территории и предпринимательской деятельности. Омбудсмен полагает, что данные меры позволят "существенно снизить нагрузку на предпринимателей, которые ведут свой бизнес добросовестно, но по неосторожности допустили правонарушение, что, в свою очередь, положительно скажется на увеличении собираемости штрафов".

Теги
РоссияКлишас, Андрей АлександровичМоскалькова, Татьяна Николаевна
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