Глава Европейского бюро ВОЗ выразил надежду на продолжение взносов США

"Соединенные Штаты на протяжении очень длительного времени поддерживали ВОЗ, и я очень рассчитываю, что это продолжится в будущем", - сказал он. "Мы изучаем финансовую ситуацию, но в настоящее время мы находимся посреди [связанного с коронавирусом] кризиса, и внимание сосредоточено на спасении жизней", - подчеркнул Клюге.

ЖЕНЕВА, 16 апреля. /ТАСС/. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выразил надежду на продолжение финансовой поддержки ВОЗ со стороны США. Соответствующее заявление он сделал в четверг на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook.

Он сообщил, что уже получены "определенные обещания", касающиеся предоставления ВОЗ поддержки. По его словам, в поддержку ВОЗ высказались не только европейские страны, но и государства в других регионах, а также жители этих стран. Клюге вместе с тем не скрывал, что нынешний момент "не является хорошим для прекращения финансирования". "Доля США составляет около 15% бюджета ВОЗ, это взнос порядка $400 млн. В настоящее время эксперты изучают финансовую ситуацию", - сообщил он. Глава Европейского бюро заверил, что в сложившейся ситуации ВОЗ остается приверженной борьбе с пандемией и оказанию помощи людям.

В среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил сожаление в связи с решением США приостановить взносы в ВОЗ. Он призвал к сохранению единства организации в условиях борьбы с пандемией. По словам гендиректора, в настоящее время ВОЗ изучает последствия приостановки финансирования со стороны США. Она намерена работать со своими партнерами над вопросом "покрытия финансовых прорех", с которыми может столкнуться, чтобы "обеспечить беспрерывную работу".

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.