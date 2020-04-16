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Пандемия коронавируса нового типа

В Чехии впервые с 23 марта не зарегистрировали смертей заразившихся коронавирусом

Количество умерших вторые сутки подряд остается на отметке 166

ПРАГА, 16 апреля. /ТАСС/. Ни один человек в Чехии впервые почти за месяц не умер от болезни, вызываемой коронавирусом. Об этом сообщило в четверг министерство здравоохранения республики.

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С 23 марта, согласно Минздраву, не было ни одного дня, чтобы не умирали заболевшие. Перелом произошел в среду, когда статистика не изменилась. Количество умерших вторые сутки подряд остается на отметке 166 человек.

В Чехии на данный момент зарегистрировано 6 303 инфицированных коронавирусом. За прошедшие сутки было выявлено 152 новых случая заражения, вылечился 831 человек. Анализы с начала марта сдали 146 004 жителя страны.

Минздрав прогнозирует, что в конце текущего месяца в республике может быть 11 тыс. инфицированных коронавирусом.

Теги
ЧехияПандемия коронавируса нового типа
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