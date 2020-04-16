Сессия в творческих вузах России может пройти дистанционно

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ прорабатывает возможность проведения весенней сессии в творческих вузах в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф , опубликованном в четверг.

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"Сроки проведения весенней сессии сдвигать не планируется. В настоящее время совместно с образовательными организациями прорабатывается вопрос проведения аттестаций дистанционно, учитывая специфику творческий специальностей", - говорится в сообщении Минкультуры.

Министерство подготовит рекомендации по проведению аттестации в удаленном формате.

Ранее ректор ГИТИС Григорий Заславский сообщил, что в институте зачетные сессии пройдут раньше графика в формате онлайн. Институт также планирует возобновить занятия по практическим дисциплинам в конце июня.