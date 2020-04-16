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Пандемия коронавируса нового типа

Зеленский разрешил обработку персональных данных зараженных COVID-19 без их согласия

В течение 30 дней после окончания карантина такие данные подлежат обезличиванию или уничтожению

КИЕВ, 16 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обработке персональных данных зараженных коронавирусной инфекцией без их согласия. Об этом сообщает в четверг сайт Верховной рады.

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Документом, в частности, предусматривается, что на период карантина и в течение 30 дней со дня его отмены разрешается обработка персональных данных без согласия лица, в том числе данных, касающихся состояния здоровья, места госпитализации или самоизоляции, фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства и работы. В течение 30 дней после окончания карантина такие данные подлежат обезличиванию или уничтожению.

Кроме того, предусматриваются меры по оперативному созданию временных специализированных больниц и привлечению медицинских работников к оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией. Закон разрешает также привлекать к оказанию медицинской помощи преподавателей вузов, осуществляющих подготовку кадров в сфере здравоохранения.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичПандемия коронавируса нового типа
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