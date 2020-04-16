Глава ВОЗ назвал тревожным и трагическим рост числа умерших от коронавируса

ЖЕНЕВА, 16 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал "тревожным и трагическим" продолжающийся рост числа умерших от коронавируса в мире. За последнюю неделю число случаев с летальным исходом выросло более чем на 40 тыс., превысив 123 тыс., заявил он в четверг на дипломатическом брифинге в Женеве.

Гендиректор напомнил, что, по данным ВОЗ, в мире насчитывается около 2 млн подтвержденных случаев вызываемого коронавирусом заболевания. Более 123 тыс. человек умерли, что "более чем на 40 тыс. больше", чем было в прошлый четверг, когда состоялся предыдущий дипломатический брифинг. "Это тревожный и трагический рост", - констатировал глава ВОЗ.