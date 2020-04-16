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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: ограничивать контакты между людьми придется до появления вакцины от коронавируса

Распространение инфекции вновь ускорится в случае ослабления ограничений, считает эпидемиолог из Имперского колледжа в Лондоне Нил Фергюсон

ЛОНДОН, 16 апреля. /ТАСС/. Меры, направленные на ограничение контактов между людьми, будут необходимы в Великобритании и многих других странах до того момента, когда станет доступна вакцина от нового коронавируса. Такое мнение высказал в четверг в интервью вещательной корпорации Би-би-си эпидемиолог из Имперского колледжа в Лондоне Нил Фергюсон.

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"У нас относительно немного пространства для маневра, так как если мы слишком сильно ослабим ограничения, то распространение [инфекции] вновь ускорится. Мы хотим, чтобы вновь начали работать школы, и люди вернулись на работу, а для этого нужно замедлять распространение вируса другими способами, - сказал он. - Мы не вернемся к нормальной жизни. Ограничивать контакты между людьми, причем существенно их ограничивать, вероятно, придется все то время, пока у нас не появится вакцина".

Как отметил Фергсон, чтобы частично снять введенный в Соединенном Королевстве карантин, правительству придется принимать другие меры по сдерживанию эпидемии. Основной вариант - значительное увеличение числа проводимых анализов на заражение новым коронавирусом в сочетании с выявлением и изоляцией лиц, контактировавших с заболевшими. Выявлять потенциально зараженных придется как "в ручном режиме", так и с помощью специальных приложений для мобильных телефонов.

"Это очень масштабная задача, однако карантин обходится британской экономике в миллиарды фунтов в день. Так что если сравнивать, то создание инфраструктуры, необходимой для осуществления подобной стратегии, которая уже используется в Южной Корее и ряде других стран, это совсем немного", - отметил Фергюсон. По его словам, несмотря на почти 13 тыс. зарегистрированных в Великобритании смертей среди пациентов с новым коронавирусом, статистика говорит о постепенном улучшении ситуации в стране.

Фергюсон - профессор математической биологии, специализирующийся на создании моделей эпидемических процессов. Он был награжден Орденом Британской империи за работу над моделью распространения ящура в Великобритании в ходе вспышки 2001 года. Фергюсон - один из советников британского кабмина, рекомендации которого учитывались при определении правительственной стратегии борьбы с новым вирусом. Представленный 16 марта прогноз Фергюсона предполагал, что при введении карантина в Великобритании число смертей среди пациентов с коронавирусом составит около 20 тыс., при частичных ограничениях - 250 тыс., а при полном бездействии правительства превысит 550 тыс.

Как указывает Всемирная организация здравоохранения, в мире сейчас разрабатывается 70 потенциальных вакцин от COVID-19. По оценкам экспертов, до того, как препарат докажет свою эффективность, пройдет испытания и поступит в производство и продажу, остается около года.

Теги
ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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