Бутман передал Италии препараты для лечения пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Народный артист России, джазовый саксофонист и председатель попечительского совета благотворительного фонда "День первый" Игорь Бутман передал послу Италии в РФ Паскуале Терраччано препараты, необходимые для лечения заразившихся коронавирусом. Об этом говорится в сообщении итальянского посольства, распространенном в четверг в Twitter.
"Посол Паскуале Терраччано получил от Игоря Бутмана, председателя фонда "День Первый", 10 тыс. пакетов сульфата гидроксихлорохина, который используется для лечения COVID-19 , - отмечается в сообщении. - Лекарство скоро отправится в Италию".
L’ Ambasciatore #Terracciano ha ricevuto da Igor #Butman, Presidente della Fondazione 1 Dien Pierv, 10.000 confezioni di Idroxiclorochina Solfato, utile nel trattamento delle infezioni da COVID-19. I medicinali partiranno presto per l’Italia. Grazie alla Fondazione 1 Dien Pierv! pic.twitter.com/GkAxvobQAo— Italy in Russia (@ItalyinRussia) April 16, 2020
В Италии общее число инфицированных коронавирусом превысило 162 тыс. человек, это вторая после США страна по числу летальных исходов - больше 21 тыс. человек. 10 марта в Италии объявили карантин по всей стране.