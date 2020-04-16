Бутман передал Италии препараты для лечения пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Народный артист России, джазовый саксофонист и председатель попечительского совета благотворительного фонда "День первый" Игорь Бутман передал послу Италии в РФ Паскуале Терраччано препараты, необходимые для лечения заразившихся коронавирусом. Об этом говорится в сообщении итальянского посольства, распространенном в четверг в Twitter.

"Посол Паскуале Терраччано получил от Игоря Бутмана, председателя фонда "День Первый", 10 тыс. пакетов сульфата гидроксихлорохина, который используется для лечения COVID-19 , - отмечается в сообщении. - Лекарство скоро отправится в Италию".